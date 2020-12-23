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Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan MYK toplantısında AİHM'in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararı ile ilgili değerlendirme yaptı.
 23 Aralık 2020 07:11
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Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

Edinilen bilgilere göre, MYK toplantısı sırasında AİHM kararından haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AİHM terör ile ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. 50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" dedi. Toplantıda ayrıca, Demirtaş hakkında yaklaşık 150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

KİŞİLER ÜZERİNDEN CEZA VERİLMELİ

Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı' sözleri de gündeme geldi. Partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" diye konuştu.

KONGRELER OCAK'TA BAŞLAYACAK

Öte yandan, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sunum yaptı. Toplantıda AK Parti'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen il kongrelerinin ocak ayı içerisinde yapılmaya başlanması da kararlaştırıldı.
Türkiye
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