Fatural ödemeleri düşecek
|23 Aralık 2020 06:50
|+Aa- Yazdır
Covid-19 sebebiyle enerji sektörü de büyük bir şok yaşadı. Bu yıl dünya enerji kullanımı yüzde 5 düşse de, sektör, 2008 finansal krizinden yedi kat daha derin bir kriz gördü. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarının 50 dolar gibi düşük bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Kısa süre içerisinde 70 dolara çıkabileceğini düşünmüyorum. Kullanılmayan bir petrol stoku var dünyada. Doğalgaz fiyatları da düşük seviyede. Doğalgaz ve petrole talep azlığı nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarında düşüş beklenebilir" dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde düzenlenen online toplantıda konuşan Fatih Birol, "Birçok ülke iklim değişikliğini engellemek için emisyonları azaltma hedefleri koydu. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, temiz enerji teknolojilerini daha fazla kullanmaktan geçiyor. ABD yeni yönetimle, kendi adına iklim değişikliğiyle mücadelede bazı taahhütlerde bulunacak ve dünya çapında bu konuda bir seferberlik ilan edecek. Yenilenebilir enerji yatırımları artacak. Enerji piyasasının yeni kralı güneş oldu. Petrolle çalışan araçlar azalacak" ifadelerini kullandı.
KARBON VERGİSİ YOLDA
Avrupa ve Amerika'nın çok yakında "karbon sınır vergisi" getireceğine işaret eden Fatih Birol, şu değerlendirmeyi yaptı: Bu ne demek? Diyelim Fransa, Çin'den bir mal alacak. Çin'de o ürün yapılırken, onun karbon ayak izinin ne olduğuna bakılacak. Ona göre eğer 10 liraysa, bunu cezalandırıp 12 liraya çıkartacak. Ve bu, Çin'in aleyhine olacak. Bu başka ülkelerde de böyle olacak. Şu anda AB, yakında da ABD bu konuyu gündeme getirecek. Bu konu, dünya ticaret tartışmalarının en önemli odaklarından biri olacak. Türkiye gibi ihracatının çok büyük bölümünü Avrupa ve Amerika'yla yapan bir ülke için mutlaka göz önüne alınması gereken bir konu...
ÖNDER ÇELİK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bankada parası olanlar dikkat! Süre uzadı
23 Aralık 2020 07:45
|Türkiye dünyanın cep telefonu üssü oluyor
23 Aralık 2020 07:30
|Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
23 Aralık 2020 05:35
|'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
22 Aralık 2020 22:02
|Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor
22 Aralık 2020 21:11
|'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek
22 Aralık 2020 21:10
|Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
22 Aralık 2020 20:15
|Yabancı ekonomistler, faizde 150 baz puan artış bekliyor
22 Aralık 2020 11:08
|EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi
22 Aralık 2020 10:00
|DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız
22 Aralık 2020 09:44