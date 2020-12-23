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Fatural ödemeleri düşecek

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Dünyada talep azlığı sebebiyle fiyatlar düşük. Yeni kontratlarla birlikte elektrik ve doğalgaz faturalarında da gerileme olacak" dedi
 23 Aralık 2020 06:50
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Fatural ödemeleri düşecek

Covid-19 sebebiyle enerji sektörü de büyük bir şok yaşadı. Bu yıl dünya enerji kullanımı yüzde 5 düşse de, sektör, 2008 finansal krizinden yedi kat daha derin bir kriz gördü. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarının 50 dolar gibi düşük bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Kısa süre içerisinde 70 dolara çıkabileceğini düşünmüyorum. Kullanılmayan bir petrol stoku var dünyada. Doğalgaz fiyatları da düşük seviyede. Doğalgaz ve petrole talep azlığı nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarında düşüş beklenebilir" dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde düzenlenen online toplantıda konuşan Fatih Birol, "Birçok ülke iklim değişikliğini engellemek için emisyonları azaltma hedefleri koydu. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, temiz enerji teknolojilerini daha fazla kullanmaktan geçiyor. ABD yeni yönetimle, kendi adına iklim değişikliğiyle mücadelede bazı taahhütlerde bulunacak ve dünya çapında bu konuda bir seferberlik ilan edecek. Yenilenebilir enerji yatırımları artacak. Enerji piyasasının yeni kralı güneş oldu. Petrolle çalışan araçlar azalacak" ifadelerini kullandı.

KARBON VERGİSİ YOLDA

Avrupa ve Amerika'nın çok yakında "karbon sınır vergisi" getireceğine işaret eden Fatih Birol, şu değerlendirmeyi yaptı: Bu ne demek? Diyelim Fransa, Çin'den bir mal alacak. Çin'de o ürün yapılırken, onun karbon ayak izinin ne olduğuna bakılacak. Ona göre eğer 10 liraysa, bunu cezalandırıp 12 liraya çıkartacak. Ve bu, Çin'in aleyhine olacak. Bu başka ülkelerde de böyle olacak. Şu anda AB, yakında da ABD bu konuyu gündeme getirecek. Bu konu, dünya ticaret tartışmalarının en önemli odaklarından biri olacak. Türkiye gibi ihracatının çok büyük bölümünü Avrupa ve Amerika'yla yapan bir ülke için mutlaka göz önüne alınması gereken bir konu...

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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