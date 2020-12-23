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Türkiye dünyanın cep telefonu üssü oluyor

Çinli Oppo Tuzla'da, Güney Koreli Samsung Esenyurt'ta, LG ile TCL Çerkezköy'de, Xiaomi Avcılar'da üretime başlıyor. Çinli Vivo'un da yatırım yapmasına kesin gözüyle bakılırken, kararını 2021'de açıklaması bekleniyor
 23 Aralık 2020 07:30
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Türkiye dünyanın cep telefonu üssü oluyor

Dünyanın en önemli otomotiv üretim merkezlerinden bir olan Türkiye, cep telefonunda da üs olma yolunda hızla ilerliyor. Oppo ve Samsung'un Türkiye'de telefon üreteceği haberinin ardından Güney Koreli LG ile Çinli TCL'nin Arçelik ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca Çinli Vivo'un 2021 yılında yatırım planlarını açıklaması beklenirken, Xiaomi de üretime sıcak bakıyor.

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

16 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 31 Ağustos 2021'e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla cep telefonunda ithalatın önü açılmıştı. Kararnameye göre yatırım teşvik belgeleri kapsamında firmalar cep telefonu üretimi için gerekli olan yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçaları ithal edebilecek. Bu kararla teşvik amaçlı olarak montaj üretiminin önü açılırken, telefonlarda yerlilik oranı her yıl kademeli olarak artırılacak.

Kararnamenin yayınlanmasının ardından ilk yatırım haberi Çinli Salcomp'tan geldi. Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarında 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda fabrika kurmaya hazırlanan Salcomp, 2 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.

OPPO'DAN TUZLA'YA 50 MİLYON $ YATIRIM

Salcomp'un ardından Oppo'nun da 50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de fabrika kuracağı açıklandı. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre Oppo cep telefon fabrikasını Tuzla'da kuracak. Fabrika için Tadım'ın Tuzla'daki fabrikasının adı geçiyor. Burada Realme'nin üretimini de planlayan Oppo, Türkiye'de kalıcı olmayı hedefliyor. Firma, yeni yatırımı için kariyer sitelerinde eleman arayışını sürdürüyor.

SAMSUNG SUNNY İLE ANLAŞTI

Türkiye'de yatırım için kolları sıvayan bir diğer marka Samsung. Aldığımız bilgilere göre Sunny ile el sıkışan Samsung, Türkiye'de ilk olarak montaj hattında üretim yapacak. Samsung'un bazı TV modelleri Sunny'nin İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında fason olarak üretiliyor. Samsung, telefonda da benzer yolu takip edecek.

LG VE TCL ÇERKEZKÖYE GELİYOR

Güney Koreli LG'nin tercihi ise Çerkezköy oldu. Arçelik ile ortak üretim için anlaşmaya varan LG montaj üretim yapacak. LG'nin yanı sıra Alcatel marka telefonların üreticisi Çinli TCL'nin de Arçelik ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Malum TCL geçtiğimiz aylarda Arçelik'in Çerkezköy'deki fabrikasında TV üretimine başladığını duyurmuştu.

BİR YATIRIM HABERİ DE VİVO'DAN

Dünyanın en büyük beş telefon üreticisinden biri olan Çinli Vivo'un da Türkiye'ye yatırım yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türk A Milli Futbol Takımı'nın iki yıl boyunca ana sponsorluğunu üstlenen ve 'akıllı telefon ortağı' olan Vivo'un yatırım kararını 2021 yılının ilk yarısında açıklaması bekleniyor.

XIAOMİ AVCILAR'A MI GELİYOR?

Öte yandan Çinli Xiaomi'nin Türkiye'de üretime sıcak bakıyor. Burada Salcomp ismi öne çıkıyor. Apple ve Xiaomi'nin tedarikçileri arasında yer alan Salcomp'ın Avcılar'daki yatırımından bahsetmiştik. Xiaomi ile Salcomp'tan ortak telefon üretimi konusunda sürpriz bir açıklama gelebilir.

AVRUPA'YA İHRAÇ EDECEKLER

Türkiye özellikle genç nüfusuyla yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. Türkiye'de yıllık ortalama 10 milyon telefon satışı yapılıyor. Son beş yılda ithal cep telefonuna ise 12 milyar 840 milyon dolar ödedik. Diğer yandan Türkiye Avrupa'ya açılan bir kapı. Demir İpekyolu projesi ile daha da kilit bir ülke haline geldi. Firmalar Türkiye'yi üs yaparak Avrupa ülkelerine mal satmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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