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Yılbaşında kiralık villalara talep patladı

Yılbaşı döneminde toplu organizasyonları engellemek adına birbiri ardına tedbirler alınsa da yasakları delmenin yolu kiralık villalarda bulundu. Günlük kira bedeli 600 TL ile 4 bin TL arasında değişen villalarda neredeyse boş yer kalmazken, villa kiralayan kişiler yılbaşı gecesi için dansçı, dansöz ve DJ hizmeti de veriyor. Dansçı, dansöz ve DJ'ler için istenen ücretler ise 600 ile 1500 TL arasında değişiyor.
 23 Aralık 2020 07:59
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Yılbaşında kiralık villalara talep patladı

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Ancak bu yılbaşı koronavirüs salgının devam etmesi sebebiyle geçmiştekilerden çok daha farklı olacak. Bu yıl eğlence mekanları ve otellerde yılbaşı eğlenceleri yapılması yasaklandı. Evlerde kalabalık bir şekilde toplanılması da mümkün değil. Ayrıca yılbaşı döneminde 4 günlük sokak kısıtlması da bulunuyor.

Virüsün yayılımını yavaşlatmak için tedbirlerin seviyesi arttırılsa da bazı kişiler, yasakların arkasından dolaşarak 'eğlence' düzenlemek için çeşitli yollar deniyor. Bunların başında ise günlük villa kiralamak geliyor. Özellikle tatil beldelerinde villa ve müstakil evlere ilgi oldukça yoğun. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Biz de yılbaşı dönemi için İstanbul'daki kiralık villaları araştırdık. Çeşitli ilan sitelerinde yer alan kiralık villa ilanları tek tek aradık. Çok ilginç bilgiler aldık.

EN AZ 4 GÜN

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre ilanların birçoğunda yılbaşı dönemi için kiralık villa kalmadığı bilgisi yer alıyordu. Diğerleri ise çok az kiralık villa kaldığı için fiyatlarını yükseltmişti. Villaların günlük kiralama ücreti büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, 600 TL'den başlıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yılbaşı döneminde 4 günlük sokak kısıtlması olduğı için en az 4 günlük kiralama yapmak gerekiyor. İlanlarda yer alan bilgilerin bazıları ise şaşırtıcı. Örneğin lüks bir çiftlik evi için günlük kiralama ücreti 3 bin 600 TL olarak belirlenirken, ilanda çiftlik evinde ses sorunu yaşanmayacağı bildirilmiş. Konuştuğumuz başka bir kişi ise villa kiralayanlar eğer isterlerse dansçı, dansöz ve DJ hizmeti de sunabileceklerini ifade ediyor.

KATILIMCILARDAN HES KODU İSTİYOR

Yılbaşında kiralama yapmak için birçok ilan vereni arıyoruz. Ancak arama yaptığımız villalar yılbaşı için genelde dolu. Boş bir villa için bilgi alıyoruz. İstanbul'da nehir kenarında bulunan villa için istenen ücret günlük 1000 TL. Konuştuğumuz kişi yılbaşında çok sesili olmamak kaydıyla parti düzenlenebileceğini söylüyor. Ancak gelecek kişilerden HES kodu istediklerini ifade ediyor. Villa da gerekli önlemlerin alındığını, herhangi bir problem yaşanmayacağını ifade ediyor. 7-8 kişi olmamızda sorun olup olmadığını soruyoruz. Bir sorun olmayacağını, 4 gün boyunca rahat edebileceğimiz ifade ediyor.

BAHÇEDE MÜZİK YAYINI YASAK

İlan sitelerinde yer alan villalar için arama yapmaya devam ediyoruz. Konuştuğumuz başka bir kişi de kendi villasını kiraladığını söylüyor. Eğer arkadaş grubu ile kiralama yapacaksak bunun olmayacağını arkadaş grubu içinde en azından bir aile olması gerektiğini söylüyor. Bunun mümkün olduğunu söylediğimizde ayrıntıları paylaşıyor: "Günlük kiralama bedeli 2 bin 500 TL. 4 günlük ücret ise 10 bin TL. Yeme-içme size ait. Bahçede müzik yayını yapmak kesinlikle yasak. Ancak evin içinde müziğe bir şey diyemeyiz. Bu şartlar size uygunsa 7-8 kişiye villamı kiralayabilirim. Kendi villam olduğu için daha önceden kiralayacak kişiyi de görmem gerekiyor."

LÜKS VİLLAYA DANSÖZ VE DJ

Başka bir kiralık villa ilanında yer alan numarayı arıyoruz. İlan sitesinde yer alan ilanlar arasında yılbaşı dönemi için boş olanı bulmak bir hayli zor olsa da aradığımız kişi yılbaşı dönemi için villanın boş olduğunu söylüyor. Fiyat bilgisini alıyoruz. Kaç kişi olacağımızı soruyor. 7-8 kişi olacağımızı, yılbaşı gecesi de küçük bir parti yapmak istediğimizi söylüyoruz. Sorun olmayacağını, villanın yakınında çok fazla ev olmadığını söylüyoruz. Herhangi bir şikayet olmayacağının altını çiziyor. Konuşma ilerliyor. Gelenlerin aile üyesi mi yoksa arkadaş grubu mu olduğunu soruyor. Arkadaş grubu olduğunu söylediğimizde ise farklı hizmetleri de olduğunu belirtiyor. Hizmetlerini soruyoruz. Eğer istersek dansçı, dansöz ya da DJ ayarlayabileceğini iletiyor. Fiyat bilgisi istiyoruz. Cep telefonumuza katalog göndereceğini, oradan seçim yapabileceğimizi, fiyat bilgisinin olduğunu da söylüyor. Daha telefonu kapatmamızın üzerinden 2 dakika geçmeden kataloğu gönderiyor. Kataloğu incelediğimizde dediği gibi tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Katalogda yer alan bilgilere göre dansçıların ve dansözlerin günlük fiyatı 600 TL'den başlıyor 1500 TL'ye kadar çıkıyor. DJ'ler için de benzer fiyatlar var.
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