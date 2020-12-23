Ak Parti kongreleri Ocakta başlıyor
|23 Aralık 2020 08:07
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Bilim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda vermesi muhtemel tavsiye kararının ardından kongrelerin tarihlerinin de netleşeceği öğrenildi. AK Parti, Bursa İl Başkanlığı'nda isim değişikliğine gitti. Kasım ayında yeniden aday olmayacağı açıklanan Ayhan Salman, başkanlığa yeni atanan Davut Gürkan ile birlikte Erdoğan ile görüştü.
Dün akşam aynı zamanda Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen yerine Mustafa Kaplan'ın; Yozgat İl Başkanlığı'na Çelebi Dursun yerine Yusuf Başer'in ataması yapıldı. Önceki gün, geçtiğimiz eylülde yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Muş Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, il başkanı olarak atanmıştı. Avcı'nın yerine ise dün Halil Sabak'ın görevlendirmesi yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
23 Aralık 2020 11:44
|Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
23 Aralık 2020 09:53
|CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki izinsiz çalışma durduruldu
23 Aralık 2020 08:28
|Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
23 Aralık 2020 07:11
|Bazı Gelir Vergileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı
23 Aralık 2020 04:07
|Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
23 Aralık 2020 03:43
|Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
23 Aralık 2020 03:40
|TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:37
|Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Aralık 2020 03:34
|Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz
23 Aralık 2020 03:28