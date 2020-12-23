Diş hekimi asistanı öldüresiye dayak yedi
|23 Aralık 2020 08:19
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İstanbul Harbiye'de 20 Ekim'de yaşanan olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Özel bir diş kliniğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yapma yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki asistan Hediye D., odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi.
Hediye D. koridora çıktığı sırada iş arkadaşı bir anda üzerine saldırdı ve darp etmeye başladı. Güçlükle kaçıp kurtulmayı başaran Hediye D., Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
TEMİZLİK YAPMA KAVGASI
Yaşadığı şiddet dolu anları anlatan Hediye D., "Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık. Bugün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi. Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.
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