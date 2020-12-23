Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor
|23 Aralık 2020 08:23
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Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçen ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalara resmen başladı. Siyah beyazlı ekibin listesindeki isim Cenk Tosun. Haberin kaynağı ise İspanya. İddiaya göre Beşiktaş - Cenk Tosun beraberliği için çok az zaman kaldı.
Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sergen Yalçın yönetiminde sezona kötü başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçti. Vincent Aboubakar bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Sakatlık endişeleriyle sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor karşısında kaydettiği 2 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş yönetimi Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara resmen başladı.
Beşiktaş'ta gündemdeki ilk isim Cenk Tosun. İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u Ocak ayında kiralamak için Everton'a resmi teklifte bulunacak
Everton'un Ocak ayında forvet transferi yaparsa Cenk Tosun'un ayrılığına onay vereceği belirtildi.
Haberin detayında oyuncunun planlarında İstanbul'a geri dönmek olmasa da kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olması durumunda buna itiraz etmeyeceği ifade edildi.
Rekor kırmıştı!
Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak bonservis rekoru kırmıştı.
Everton formasıyla İngiltere'de 55 maça çıkan Cenk Tosun, Merseyside ekibiyle 10 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Everton'dan Crystal Palace'a kiralık olarak gönderilen Cenk Tosun sakatlık problemleri nedeniyle forma giyme şansı bulamadı.
Kaynak:Skorer
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