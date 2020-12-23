1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor, siyah beyazlı ekip eski oyuncu Cenk Tosun'u yeniden gündemine aldı
 23 Aralık 2020 08:23
+Aa- Yazdır
Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçen ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalara resmen başladı. Siyah beyazlı ekibin listesindeki isim Cenk Tosun. Haberin kaynağı ise İspanya. İddiaya göre Beşiktaş - Cenk Tosun beraberliği için çok az zaman kaldı.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sergen Yalçın yönetiminde sezona kötü başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçti. Vincent Aboubakar bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Sakatlık endişeleriyle sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor karşısında kaydettiği 2 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.

Beşiktaş yönetimi Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara resmen başladı.

Beşiktaş'ta gündemdeki ilk isim Cenk Tosun. İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u Ocak ayında kiralamak için Everton'a resmi teklifte bulunacak

Everton'un Ocak ayında forvet transferi yaparsa Cenk Tosun'un ayrılığına onay vereceği belirtildi.

Haberin detayında oyuncunun planlarında İstanbul'a geri dönmek olmasa da kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olması durumunda buna itiraz etmeyeceği ifade edildi.

Rekor kırmıştı!

Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak bonservis rekoru kırmıştı.

Everton formasıyla İngiltere'de 55 maça çıkan Cenk Tosun, Merseyside ekibiyle 10 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Everton'dan Crystal Palace'a kiralık olarak gönderilen Cenk Tosun sakatlık problemleri nedeniyle forma giyme şansı bulamadı.

Kaynak:Skorer
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 13:26		 Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti
22 Aralık 2020 08:28
TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor
21 Aralık 2020 23:32		 TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
21 Aralık 2020 18:49
Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet
20 Aralık 2020 21:08		 Erol Bulut'tan istifa açıklaması!
19 Aralık 2020 22:52
Fenerbahçe'nin galibiyet serisine Gaziantep freni
19 Aralık 2020 21:17		 TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yapmadı
18 Aralık 2020 22:05
Digiturk, bu sezonki maçların ödemesinin yapıldığını açıkladı
18 Aralık 2020 18:44		 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
18 Aralık 2020 15:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası11:50 - Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi11:48 - Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor11:44 - İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor11:37 - Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı11:31 - Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11:26 - Bakan Pekcan: Türk malları tarihi İpek Yolu'nun izinde11:24 - İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu11:21 - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi11:14 - Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak11:14 - Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu11:13 - Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
11:13 - Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi11:10 - Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı11:09 - İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti11:08 - Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi10:56 - Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
10:54 - Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
2021'de AGİ ne kadar olacak?
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süt ve süt ürünlerine gelen zam 3
mutasyon sebebiyle 4 ülkeden uçuşların durdurulması 1
hüseyin göçek 1
Jamal aliyev 1
kayseri 2
siler de geçer 3
sarkan buz sarkıtlarını düşürmek 5
bugün önemli bir şey olmadı 5
asgari ücret tespit komisyonu 4
slime yapma videoları 1
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam