CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki izinsiz çalışma durduruldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kiraladığı binada izin alınmadan tadilat yapması şikayet konusu oldu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kiraladığı yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde yaptığı çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durduruldu.
|23 Aralık 2020 08:28
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CHP İstanbul İl Başkanlığı, kiraladığı yeni binasında ilgili kurumlardan izin alınmayarak tadilat işlemleri başlattı.
Şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Canan Kaftancıoğlu'nun yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasındaki izin alınmadan yapılan tadilat çalışmalarını durdurdu.
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