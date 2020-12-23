Kovid-19 aşısında KDV oranı belli oldu
Covid-19 aşılarında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Aşıdaki yüzde 1 KDV uygulaması 2021 sonuna kadar geçerli olacak.
|23 Aralık 2020 08:30
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Korona virüs salgınına çare olacak aşılar dünyada uygulanmaya başladı.
Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.
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