Bazı hizmetlerdeki KDV indirimleri Mayıs 2021'e uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2007/13033 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın geçici 6. maddesinde yer alan "31/12/2020" tarihi "31/5/2021" olarak değiştirildi.

Sözü edilen geçici 6. madde bu yılın Temmuz ayında yayımlanan kararname ile yürürlüğe girmişti. Bu geçici maddeyle bazı hizmetlerde KDV yüzde 8'e, bazı hizmetlerde de yüzde 1'e düşürülmüştü.

Buna göre katma değer vergisi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen hizmetler şunlar olmuştu: İşyeri kiralama hizmeti, Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), bazı yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, bazı süs bitkileri ile çiçek teslimleri.