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Konya'da tır bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde tır bariyerlere çarptı, sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.
|23 Aralık 2020 08:56
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Alınan bilgiye göre, Bekir Sunay idaresindeki 70 BC 960 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolunun 140. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Yaklaşık 170 metre bariyerlerde yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü Sunay ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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