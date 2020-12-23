Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.
|23 Aralık 2020 08:58
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