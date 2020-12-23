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Bilardo salonuna koronavirüs baskını: Şartelleri indirip kaçmaya çalıştılar
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna baskın düzenleyen polis ekiplerini karşılarında gören gençler önce ellerindeki ıstakaları bıraktı daha sonra elektrik şalterini indirip kaçmaya çalıştı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi
|23 Aralık 2020 09:05
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Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarılara rağmen yasakları uygulamak istemeyen vatandaşlara yönelik operasyonlar devam ediyor.
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildiEsenyurt Yeşilkent mahallesinde daha önce defalarca mühürlenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bilardo salonuna polis ekipleri yine baskın düzenledi. İş yerinin açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri gördüklerine inanamadı. Yasak olmasına rağmen bilardo oynayıp, nargile içen gençler polis ekiplerini görünce elektrik şalterini indirerek, karanlıktan faydalanıp kaçmak istedi. Polis ekipleri ve gençler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan gençlere sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefet ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçlarından para cezası yazıldı.
'Işıkları biz kapatmadık şalter attı'
Polis ekiplerinin girmesiyle ışıkların kapandığı iş yeri sahibinin savunması ise pes dedirtti.
"Biz ışıkları kapatmadık, şalter attı. No stres, herkes sakin olsun"diyerek polis ekiplerine kendini savundu. Daha önce defalarca mühürlenen ve ısrarla yasağı delen iş yeri ve işletme sahibine, 1593 sayılı kanunun 282 maddesince ceza kesildi. Belediye ekipleri mekanı tekrar mühürleyerek kapattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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