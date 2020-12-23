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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 29 gözaltı
Şüphelilerden 4'ü tutuklandı
|23 Aralık 2020 09:30
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Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki hırsızlıklara ilişkin operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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