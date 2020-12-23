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Meteoroloji Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor
 23 Aralık 2020 09:54
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Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalması öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmezken, kuzey ve iç kesimlerde yer yer sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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