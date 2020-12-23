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Otomobilin sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kartal'da sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.
|23 Aralık 2020 09:55
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Kartal'da sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Kavuklu Sokağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFL 15 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, istinat duvarını aşarak yol seviyesinden aşağıda bulunan sitenin bahçesine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobildeki 3 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İki yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil ise düştüğü yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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