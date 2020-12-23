Borsa güne yükselişle başladı
|23 Aralık 2020 10:06
|+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.410,67 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.410,67 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 1.404,97 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'deki ekonomiyi destekleme paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 458,3 lira seviyelerinde
23 Aralık 2020 10:49
|Güne başlarken döviz fiyatları
23 Aralık 2020 09:43
|Borsa rekor seviyeyi gördü
22 Aralık 2020 18:19
|Çeyrek altın 747 TL'ye geriledi
22 Aralık 2020 17:30
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
22 Aralık 2020 17:20
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Aralık 2020 12:53
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Aralık 2020 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Aralık 2020 17:40
|Dolar günü 7,67 TL'den tamamladı
21 Aralık 2020 17:33
|Altından sert yükseliş sonrası, sert düşüş
21 Aralık 2020 14:11