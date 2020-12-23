1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö. Ümraniye'deki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı- Şüphelinin, gözaltına alındığı hücre evinde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e el yazısıyla yazdığı şiir de bulundu
 23 Aralık 2020 10:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken İstanbul'da "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Ö. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

- FETÖ elebaşına yazdığı şiir bulundu

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası
23 Aralık 2020 11:51		 Can Dündar'a 'casusluk ve örgüt üyeliğinden' ceza yağdı
23 Aralık 2020 10:51
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ zanlısı jandarmaya teslim edildi
23 Aralık 2020 10:26		 Edirne'de yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı
23 Aralık 2020 09:37
Siber saldırgan olta ve fidyeyle avladı
23 Aralık 2020 08:14		 PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı
23 Aralık 2020 00:17
Sakarya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
22 Aralık 2020 17:01		 Başsavcılıktan 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma
22 Aralık 2020 16:57
Malatya'da aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
22 Aralık 2020 15:44		 Antalya'da FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
22 Aralık 2020 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası11:50 - Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi11:48 - Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor11:44 - İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor11:37 - Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı11:31 - Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11:26 - Bakan Pekcan: Türk malları tarihi İpek Yolu'nun izinde11:24 - İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu11:21 - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi11:14 - Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak11:14 - Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu11:13 - Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
11:13 - Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi11:10 - Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı11:09 - İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti11:08 - Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi10:56 - Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
10:54 - Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
2021'de AGİ ne kadar olacak?
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günah 2
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
Artsın eksilmesin 2
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
ios android versusları 1
Ayn rand 3
çam ağacı süslemek 5
21.12.2020 satürn ve jupiterin bu gece kavuşması 7
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 5
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 4
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam