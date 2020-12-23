Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|23 Aralık 2020 10:17
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda 23 Aralık Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren 10 gün süreyle birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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