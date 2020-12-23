Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ zanlısı jandarmaya teslim edildi
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.
|23 Aralık 2020 10:26
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan şahısların (Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi) haklarında FETÖ soruşturmasının bulunduğu belirlenirken, şahıslar jandarmaya teslim edildi.
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