Hırsızın başına gökten sopa yağdı
|23 Aralık 2020 10:29
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Olay, dün şehir merkezinde meydana gelirken, kameraya yansıyan görüntüler film sahnelerini aratmadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, evin önünde park halinde duran bir otomobilin yanına gelen bir kişi etrafı ve aracı kontrol ettikten sonra gözden kayboldu. Beş dakika sonra yine aynı otomobilin yanına gelen kişi otomobilin kapısını açarak içine girdi. Aracın içerisinde düz kontak yapacağı sırada araç sahibinin balkona çıktığını görmeyen şahıs 3. kattan atılan sopa sonucu neye uğradığını şaşırarak kaçmaya başladı. Otomobil sahibinin ise arkadan hırsıza bağırdığı görüldü.
Otomobil sahibi polis ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasından eşgalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışması başlattı.
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