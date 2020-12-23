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Cem Yılmaz'dan Kural mesajı: Aramız pek iyi olmasa da çok üzüldüm

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti... Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
 23 Aralık 2020 10:29
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Cem Yılmaz'dan Kural mesajı: Aramız pek iyi olmasa da çok üzüldüm

Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Orhan Kural, 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Orhan Kural, 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Memurlar.Net
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