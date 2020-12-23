Cem Yılmaz'dan Kural mesajı: Aramız pek iyi olmasa da çok üzüldüm
|23 Aralık 2020 10:29
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Orhan Kural, 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Orhan Kural, 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ly7Ei7Bo5iCem Yılmaz (@CMYLMZ) December 23, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
22 Aralık 2020 15:14
|Gülben Ergen koronavirüse yakalandı
22 Aralık 2020 14:00
|Yemek Sepeti CEO'suna maskeli takip şoku!
21 Aralık 2020 15:12
|ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!
18 Aralık 2020 13:30
|Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
18 Aralık 2020 11:30
|Didem Arslan Yılmaz: Ne adımı, ne de işimi bu şekilde harcatmam!
16 Aralık 2020 16:40
|Eşim 'Çamaşır Suyu'nu benden çok seviyor deyip Esra Erol'a katıldı
16 Aralık 2020 10:00
|ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor
15 Aralık 2020 20:52
|Nusret 850 bin TL maaşlı müdür arıyor! İki şartı var
15 Aralık 2020 11:21
|Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı
14 Aralık 2020 23:25