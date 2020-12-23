1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü isimlere reklam uyarısı: Büyük cezası var

Sosyal medya kanallarından takipçilerine yönelik paylaşımlarla reklam yapan ünlü isimlere uyarı geldi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre yapılan paylaşımlarda bir ürün ya da hizmete yönelik tanıtım ve yönlendirme yapılması halinde söz konusu içeriğin reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor.
 23 Aralık 2020 10:43
+Aa- Yazdır
Ünlü isimlere reklam uyarısı: Büyük cezası var

Sosyal medya kanallarından takipçilerine yönelik paylaşımlarla reklam yapan ünlü isimlere uyarı geldi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre yapılan paylaşımlarda bir ürün ya da hizmete yönelik tanıtım ve yönlendirme yapılması halinde söz konusu içeriğin reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarında bu kurula neredeyse hiçbir şekilde uyulmuyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin 'ticari kazanç' olduğunu vurgulayan hukukçular ise bu tarz paylaşımların cezai yaptırımları olduğunu belirterek vergi kaçakçılığı suçunun dahi ortaya çıkabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

Firmaların son yıllarda gözde reklam mecrası sosyal medya kanalları oluyor. İşin bu tarafında ise markalar ürünlerini kitleler ile buluşturmak için milyonlarca takipçisi ya da abonesi bulunan, ünlülerin, YouTuber'ların ve İnfluencer'ların kapısını aşındırıyor.

Öyle ki çok sayıda takipçisi olan bir fenomen ya da ünlünün gün içerisinde yaptığı reklam sayısı bazen takipçilerini bile isyan ettiriyor.

Tabi markalar ile yapılan bu reklam anlaşması hesap sibine de hatırı sayılır bir kazancın kapısını aralıyor.

Milyonlarca kişinin takip ettiği hesaplardan her gün onlarca reklam içerikli paylaşım yapılıyor.

TİCARİ KAZANÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Firmalar ile ünlüler ve fenomenler arasında yapılan reklam işbirliğinde herhangi bir sorun yok. Asıl sorun söz konusu paylaşımlarda görünen bir alana "sponsorlu" ya da "ürün tanıtımı" gibi açıklama yapılmamış olması.

Çünkü Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre, internet üzerinde yayınları yapılan paylaşımlarda reklam içeriği bulundurulduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre; "ticari kazanç" olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede paylaşımlarda tanıtım yapıp reklam içeriği olduğunun belirtilmemesi halinde ise ciddi cezai yaptırımlar bulunuyor.


TÜKETİCİ ALGISI VEREREK ALIŞVERİŞ YAPMAYA YÖNLENDİRİYORLAR

Kısa süreli "story"ler aracılığı ile "Yukarı Kaydır" yönlendirmesi yapan ünlülerin, sosyal medya üzerinden açıkça reklam yerine, ürünün veya hizmetin internet sitesi uzantısı olan "link"leri paylaşması yolu ile kendilerine "tüketici algısı" vererek, insanları bu linklerden alışveriş yapmaya yönlendirdiklerine şahit olduklarını dile getiren Avukat Emre Avşar, bu durumun da ünlülerin popülerliğini kullanarak bir markaya, bir hizmete veya bir ürüne popülerlik kazandırma amacı taşıdığı için "reklam", yani dolayısıyla "ticari faaliyet" statüsünde olduğu için mutlak suretle gelir vergisine tabi olacağını belirtti.


Yapılan paylaşımlara tanıtım ya da yönlendirme olması halinde reklam içeriği vurgusunun yapılması gerekiyor.

BÜYÜK CEZALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER

Söz konusu yöntem üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmemiş olması durumunda ise hem markaların hem de sosyal medya ünlülerinin büyük cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmalarına yol açabileceğine de dikkat çeken Avşar, bu durum ile Vergi Kaçakçılığı Suçunun bile oluşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi.

'REKLAM İÇERİĞİ' DİYE BELİRTİLMELİ

Gelişmiş ülkelerdeki örneklere bakıldığında aynı şekilde bu tarz paylaşım yapan ünlüler tarafından mutlaka paylaşımın açıklama kısmına, paylaşımın bir "reklam içeriği" olduğunun belirtildiğini de ifade eden Avşar, Türkiye'de bu durumun bir yönetmelikle hüküm altına alınmış olmasında rağmen maalesef reklam içerikli paylaşımların alelade normal bir paylaşımmış gibi yapıldığına dikkat çekti.

Kenan Biter
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu
23 Aralık 2020 11:14		 DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı
23 Aralık 2020 10:48
TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı
23 Aralık 2020 10:46		 Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül
23 Aralık 2020 10:19
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
23 Aralık 2020 10:17		 750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
23 Aralık 2020 09:00
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
23 Aralık 2020 08:58		 Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı
23 Aralık 2020 06:15
Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
23 Aralık 2020 00:01		 Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi
22 Aralık 2020 23:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası11:50 - Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi11:48 - Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor11:44 - İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor11:37 - Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı11:31 - Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11:26 - Bakan Pekcan: Türk malları tarihi İpek Yolu'nun izinde11:24 - İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu11:21 - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi11:14 - Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak11:14 - Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu11:13 - Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
11:13 - Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi11:10 - Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı11:09 - İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti11:08 - Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi10:56 - Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
10:54 - Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
2021'de AGİ ne kadar olacak?
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kronik kabızlık 3
rutubet kokusu 3
yalancı koronavirüs hastalığı 3
cumhuriyet sucukları'nın bir kadına sosyal medyadan küfretmesi 5
Oblomovculuk 2
locke 2
gizem 3
sokakta eşine bağıran erkek 5
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 4
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 8
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam