1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı

Programdaki 7 aşamalı sınavı başarıyla tamamlayan gençler, "TV ve radyo içerik", "TV ve radyo teknik fonksiyonlar", "bilgi teknolojileri", "pazarlama stratejisi", "dijital strateji", "kurumsal fonksiyonlar" ve "dijital içerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edildi
 23 Aralık 2020 10:46
+Aa- Yazdır
TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı

TRT'nin yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu "TRT Yetenek Kariyer Programı"nda 7 aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Yetenek Sende, işin TRT'de" sloganıyla TRT tarafından 14 Nisan'da başlatılan "TRT Yetenek Kariyer Programı"na başvuru yapan 44 bin 185 kişiden, 7 aşamalı sınavı başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katıldı.

Türkiye'deki farklı üniversitelerinden mezun olan veya öğrenim gören gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam programını tamamlayarak işe başlayan gençler, "TV ve radyo içerik", "TV ve radyo teknik fonksiyonlar", "bilgi teknolojileri", "pazarlama stratejisi", "dijital strateji", "kurumsal fonksiyonlar" ve "dijital içerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edildi.

15 Aralık'ta işbaşı yapan gençler TRT kariyerlerine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve yöneticilerinin de yer aldığı 4 gün süren eğitim programı ile başladı.

- "Gençlere kapımız her zaman açık olacak"

Video konferansla gençlerle bir araya gelen İbrahim Eren, TRT'nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana değerlerini koruyarak, kurumu bugünün medya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellediklerini ifade etti.

Eren, TRT'yi çağdaş, yeni teknolojilere uyum sağlayan, dinamik ve uluslararası alanda daha güçlü ve etkin bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

TRT'de duayen isimlerin tecrübe ve bilgisini aktarabileceği genç yetenekleri istihdam edebilmek için TRT Yetenek Kariyer Programı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Eren, "Değerlendirme sürecinde büyük bir özenle hareket ettik ve 7 aşamalı zorlu sınavların olduğu bir süreç uyguladık. Başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimiz yetenek projesi ile gençlere kapımız her zaman açık olacak." ifadelerini kullandı.

TRT Yetenek Kariyer Programı, gelecek yıllarda, mevcut programın yanı sıra özellikle yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedefleyen Uluslararası Yetenek Programı'nın da eklenmesiyle devam edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu
23 Aralık 2020 11:14		 DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı
23 Aralık 2020 10:48
Ünlü isimlere reklam uyarısı: Büyük cezası var
23 Aralık 2020 10:43		 Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül
23 Aralık 2020 10:19
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
23 Aralık 2020 10:17		 750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
23 Aralık 2020 09:00
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
23 Aralık 2020 08:58		 Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı
23 Aralık 2020 06:15
Diyanet: Yeni bir MBSTS yapılana kadar eski puanlar geçerli olacak
23 Aralık 2020 00:01		 Hafızlık Tespit Sınavları ertelendi
22 Aralık 2020 23:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası11:50 - Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi11:48 - Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor11:44 - İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor11:37 - Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı11:31 - Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11:26 - Bakan Pekcan: Türk malları tarihi İpek Yolu'nun izinde11:24 - İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu11:21 - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi11:14 - Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak11:14 - Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu11:13 - Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
11:13 - Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi11:10 - Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı11:09 - İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti11:08 - Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi10:56 - Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
10:54 - Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
2021'de AGİ ne kadar olacak?
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hüseyin çimşir 1
Ayn rand 3
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 2
lg'nin otomobil üreteceğini açıklaması 1
birleşik kaplar prensibi 3
hüseyin göçek 1
kronik kabızlık 3
mutasyonun zamanlaması 1
Erdil Yaşaroğlu 1
22.12.2020 aihm'nin demirtaş kararı 1
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam