Gram altın 458,3 lira seviyelerinde
|23 Aralık 2020 10:49
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 457,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.867 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamaların altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılandığını söyledi.
Bugün, ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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