Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
Fransa'nın merkezindeki Puy-de-Dome bölgesinde bir köyde, cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü, birini yaraladı
|23 Aralık 2020 10:54
|+Aa- Yazdır
Fransa'nın merkezindeki Puy-de-Dome bölgesinde bir köyde, cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü, birini yaraladı.
Saint-Just kenti yakınlarında bir köyde, Ulusal Jandarma Müdahale Birimine (GIGN) bağlı ekip, ihbar üzerine kocasından şiddet gören bir kadını kurtarmaya gitti.
Cinnet geçiren ve eşine şiddet uygulayan adamın açtığı ateş sonucu üç jandarma hayatını kaybetti, biri yaralandı,
Güvenlik kaynakları, adamın ateşe verdiği evinin tamamen yandığını, eşinin ise jandarmalar tarafından kurtarıldığını belirtti.
Yetkililer, jandarmaları öldüren adamın kaçtığı ya da yanan evde kalarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 78 milyon 376 bini geçti
23 Aralık 2020 10:21
|DSÖ'den, Türkiye'deki huzurevlerine övgü
22 Aralık 2020 20:05
|Bir yılın ardından Antarktika'da ilk korona vakaları görüldü
22 Aralık 2020 18:22
|AB'den 'İngiltere'ye zorunlu olmayan seyahatleri durdurun' çağrısı
22 Aralık 2020 17:36
|Maske, mesafe ve temizlik yeter: Panik yok önlem korur
22 Aralık 2020 06:15
|ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu
21 Aralık 2020 23:52
|İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı
21 Aralık 2020 23:15
|DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43
|AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
|Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 802 şehit verdik
21 Aralık 2020 20:05