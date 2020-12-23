Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'de yenidoğan bir erkek bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Anne E.Ç'nin (22), erkek arkadaşı M.P. (21) ile birlikteliklerinin iki yıldır sürdüğü ve evlenmeyi planladıkları, hamile kalmasından sonra da ailesinden korktuğu için bunu gizlediği ve M.P'nin doktora gitme teklifini reddettiği öne sürüldü.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan E.Ç'nin, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bir poşete koyduğu bebeği evin bulunduğu caddedeki çöp konteynerine attığı iddia edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, yaşadığı binadan elinde bir poşetle çıkan E.Ç'nin uzaklaştığı, dönüşe poşetin olmadığı görülüyor.

E.Ç. ve M.P'nin ardından, evin tuvaletini temizledikleri ve suç delillerini yok ettikleri iddiasıyla genç kadının annesi D.Ç. (44) ve babası A.Ç. (47) de polis tarafından gözaltına alındı.

Kepez beldesinde dün akşam bir çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, bebeğin annesi E.Ç. ve onun erkek arkadaşı M.P'yi gözaltına almıştı.

Öte yandan Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesi ile kendisine yardımcı olan erkek arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Dün gece merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bulunan bebeği buraya bırakanların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis ekipleri anne E.Ç ile kendisine yardımcı olan bebeğin babası erkek arkadaşı M.B'yi gözaltına aldı.

Anne E.Ç ile baba M.B'nin emniyette alınan ilk ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

E.Ç, bebeği evde doğurduğunu, hamile olduğunu uzun süre ailesinden sakladığını belirterek, başka bir imkanlarının olmaması üzerine yaklaşık 2 saat önce doğurduğu erkek bebeği Şenkartal 28. Cadde üzerindeki konteynere bıraktıklarını anlattı.

- Olay

Kepez beldesinde Şenkartal 28. Cadde'de bulunan çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine burada yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.