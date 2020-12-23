Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak
|23 Aralık 2020 11:14
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- İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes Antik Kenti yakınındaki Katoliklerce kutsal kabul edilen Meryem Ana Evi'nde Noel ayini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında gerçekleştirilecek.
Her yıl kalabalık bir grubun katıldığı Meryem Ana Evi'ndeki Noel ayini, bu yıl yalnızca 30 davetliye açık olacak.
Ayinin, 24 Aralık gecesi başlayan bölümü iptal edildi. Tören sabaha karşı başlayacak. Ayini, Meryem Ana Evi Rahibi Robert Bondea yönetecek.
Törene katılanlar ve din görevlileri, maske takacak. Törende sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Ayin, Meryem Ana Evi'nin önünde gerçekleştirilecek ve iç bölüm kullanılmayacak.
Bondea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada savaşların ve salgının bitmesini isteklerini de bu yılki Noel dualarına ekleyeceklerini bildirdi. Bondea, bilim insanları ve hastalar için de dua edeceklerini dile getirdi.
Bu arada Kovid-19 nedeniyle, Meryem Ana Evi'nde ziyaretçilerin evlerine götürdüğü suların aktığı çeşme kapatıldı. Ziyaretçilerin dilekleri yazıp bıraktıkları "dilek duvarına" da kağıt ya da maske bırakılmaması istendi.
- Turistler üzgün
Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden turistler, salgın nedeniyle ayine katılamayacakları için üzgün olduklarını dile getirdi.
ABD'li Rene Custermans, Noel'in kendisi için özel olduğunu belirterek, "Meryem Ana Evi'ne ilk kez geldim. Noel ayinine de katılmak istiyordum ama sadece 30 kişinin alınacağını öğrendim. Fakat yine bugün burada olduğum için çok mutluyum.'' dedi.
- Meryem Ana Evi
İzmir'in Selçuk ilçesi Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Bülbül Dağı'nda yer alan Meryem Ana Evi, Hristiyanlarca Meryem Ana'nın 101 yaşına kadar yaşadığı yer olarak kabul ediliyor.
Ev, 19. yüzyılda yaşayan Rahibe Anna Catherine Emmerich'in gördüğü rüyalar üzerine ortaya çıkarılmış, 1957'de Vatikan'da Papalık makamınca Meryem Ana Evi olarak kabul edilerek kutsanmıştı.
Meryem Ana Evi'ni, 1967 yılında Papa 6. Paul, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, ve 2006 yılında da Papa 16. Benedictus ziyaret etmişti.
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