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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
|23 Aralık 2020 11:21
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Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mümin A. (41) yaşamını yitirdi.
Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51) ve Mehmet S'nin (62) de hayatını kaybettiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kent genelindeki hastanelerde alkolden zehirlenen 13 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.
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