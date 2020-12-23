İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu
|23 Aralık 2020 11:24
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Olay, dün merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet P., kendisini ikna etmeye çalışan polise yaklaşmamalarını, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaş da bahçe duvarını boyamaya devam etti.
"ÇEKİN BABALAR"
Evden dışarı çıkan anne Sebahat P., "Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor" dedi. Mehmet P. de, "Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni sen bu hale getirdin" diyerek cevap verdi. Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi.
POLİSLER İKNA ETTİ
Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Mehmet P., polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet P.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Mehmet P., polis ekiplerinin de uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indi. Mehmet P., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.
"YILLARDIR KIZINI GÖREMİYOR"
Mehmet P.'nin annesi Sebahat P., oğlunun Hepatit C (HCV) hastalığı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Bundan birkaç yıl önce eşinin Mehmet P.'yi terk ettiğini belirten Sebahat P., "Oğlum yıllardır kızını göremiyor. Her gün çocuğunun fotoğraflarına bakıyor. Kız da haklı, kendi yuvasını kurdu. Mehmet'in hastalığı çok ilerledi. Yoksa çok mükemmel bir çocuktu. Bir anne olarak dayanamıyorum, çocuğumun iyileşmesini istiyorum" diyerek ağladı.
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