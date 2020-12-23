1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Çin'den gelen Sinovac aşısı için gönüllü olmuş ve ilk doz aşısı yapılmıştı. Öztürk, Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Birinci doz aşıyı yaptırmasına rağmen Covid-19 testinin pozitif çıkmasını yorumlayan Öztürk, "Aşının antikor oluşturması zaten ikinci dozdan sonra bekleniyor" dedi
 23 Aralık 2020 11:37
+Aa- Yazdır
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Çin'den gelen Sinovac aşısı için gönüllü olan ve ilk doz aşısı yapılan HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Öztürk, "Covid testimin pozitif çıkmasının, aşı çalışmalarına negatif bir algı yaratmasını istemem. Aşının virüsten koruma için antikor oluşturma süresi, zaten ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor." dedi. Kemal Öztürk yazısında durumu şöyle özetledi:

- Bildiğiniz gibi bir grup gazeteci arkadaşımla 3. Faz aşı çalışmaları için gönüllü olduk. 15 Aralık 2020 tarihinde virüs testi yaptırdım. 16 Aralık'ta test sonucum negatif çıktı. Bunun üzerine aşı çalışmalarına katılabileceğim söylendi.

İlk dozdan 5 gün sonra korona pozitif çıktı

- 17 Aralık tarihinde aşı oldum. İki gün boyunca herhangi bir yan etki görmedim. Üçüncü günü hafif ateş, hafif baş ve kas ağrısı gördüm. Ancak bunun üşütmeden mi, yoksa aşının yan etkisinden mi, (kötü senaryo olarak da) bu esnada virüs kapmamdan dolayı mı olduğunu doktorlarımız tam tespit edemediler.

- Bunun üzerine sürüntü testi ve kan tahlilleri yapılmasına karar verildi. İkisini de yaptırdım. 22 Aralık tarihinde Covid testimin pozitif çıktı. Ancak kan değerlerimde herhangi bir sorun olmadığı görüldü.

Pozitif çıkınca ikinci dozu olamadım

- İlk doz aşı olmamdan sonra virüsün bulaşması nedeniyle, ikinci doz aşıyı olamayacağım. Dolayısı ile aşı çalışmalarının dışında kalmış oldum.

- Bu durumun "aşının işe yaramadığı", "aşı olunca hastalığa yakalandığı" yönünde spekülasyonlara neden olmaması için kamuoyunu özellikle bilgilendirmek istedim.

İlk dozdan 28 gün sonra antikor oluşuyor

- Aşının virüsten koruma için antikor oluşturma süresi, zaten ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor. Yani ilk doz aşıdan yaklaşık 28 gün sonra antikorun büyük oranda oluşması ve koruma sağlayacağı tespit edilmiş.

- Ben henüz birinci doz aşıdan kısa bir süre sonra virüse maruz kaldığım için, doğal olarak aşının herhangi bir koruma yapması ya da iyileştirme yapması beklenmiyordu. Bu, diğer aşı yapılan gönüllülerin bazılarında da görüldü. Ben de bunun bir örneği olarak literatüre eklendim.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor
23 Aralık 2020 11:48		 Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
23 Aralık 2020 11:31
Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak
23 Aralık 2020 11:14		 Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi
23 Aralık 2020 11:13
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
23 Aralık 2020 11:13		 Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi
23 Aralık 2020 11:08
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
23 Aralık 2020 10:50		 Meteoroloji Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
23 Aralık 2020 09:54
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan, Rumların katlettiği binbaşının oğlu
23 Aralık 2020 08:38		 MikroÇip var mı yok mu?
23 Aralık 2020 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası11:50 - Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi11:48 - Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor11:44 - İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor11:37 - Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı11:31 - Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11:26 - Bakan Pekcan: Türk malları tarihi İpek Yolu'nun izinde11:24 - İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu11:21 - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi11:14 - Meryem Ana Evi'nde Noel, Kovid-19 tedbirleri altında karşılanacak11:14 - Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu11:13 - Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
11:13 - Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi11:10 - Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı11:09 - İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti11:08 - Türk araştırmacılar Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi10:56 - Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
10:54 - Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
2021'de AGİ ne kadar olacak?
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Kovid-19 Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı
CHP, uyuşturucudan vergi almakta ısrarcı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürüyen ahtapot 4
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
Çayı karıştırırken girdap yaratmaya çalışmak. 10
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 2
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 3
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 13
Bir yemek tarifi bırak 5
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 8
varoluşsal kaygı 1
siler de geçer 3
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam