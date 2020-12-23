Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni burs ve öğrenim kredisi zamlı miktarını açıkladı. Erdoğan "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz." dedi. Burs ve kredilerdeki artış oranı %18 oldu.
|23 Aralık 2020 12:57
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarının artırıldığını açıkladı:
2021 YILI İÇİN KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ BELLİ OLDU
"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz."
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