Öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi
|23 Aralık 2020 12:21
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türküler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Kapaklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Türkü Gecesi" düzenlendi.
Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerden oluşan koronun Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için seslendirdiği türküler, Kapaklı Belediye TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, etkinliğe katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Tüm dünyada etkisini gösteren salgın nedeniyle herkesin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çetin, vatandaşlara biraz olsun sıkıntılarını unutturabilmek için böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronadan yaşamını yitiren doktorun ardından dram çıktı
23 Aralık 2020 14:44
|Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüse yenik düştü
23 Aralık 2020 14:32
|Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
23 Aralık 2020 14:09
|Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
23 Aralık 2020 13:45
|Yönetimin yer değiştirme teklifini reddedip 9 aydır gönüllü çalışıyorlar
23 Aralık 2020 13:35
|Tevfik Özlü'den mutasyon virüs açıklaması: Paniğe gerek yok
23 Aralık 2020 13:16
|O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti
23 Aralık 2020 12:44
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
23 Aralık 2020 12:43
|Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 522 köy yolu ulaşıma kapandı
23 Aralık 2020 12:28
|Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: 'Allah, bin kez razı olsun'
23 Aralık 2020 12:24