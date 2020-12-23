Diyanet, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, bir unvan için değişiklik yaptı

Diyanet'te atama yapılacak unvanlar için aranan şartlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 6. maddesinde başkan, başkan yardımcısı, kurul başkanı, genel müdür, müfettiş, daire başkanı, başkanlık müftüsü, uzman yardımcısı, yardımcı hizmetler, eğitim görevlisi, murakıp, eğitim merkezi müdürü, cami rehberi gibi unvanlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar düzenlenmiştir:

ÖNCEKİ DÜZENLEME

Cami rehberi olarak atanabilmek için aranan şartlar şu şekildedir:

1) En az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

YENİ DÜZENLEME

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme ise şu şekildedir:

MADDE 1- 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

"1) En az ortaöğretim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek,"



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirenlerin de Cami rehberi olarak atanması sağlanmıştır.