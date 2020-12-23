Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 522 köy yolu ulaşıma kapandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 328, Erzurum'da 150, Erzincan'da 19, Kars'ta 25 köy yolu ulaşıma kapalı
|23 Aralık 2020 12:28
|+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 522 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mahalle statüsündeki 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 328, Erzincan'da 19 ve Kars'ta da 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kapalı köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronadan yaşamını yitiren doktorun ardından dram çıktı
23 Aralık 2020 14:44
|Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüse yenik düştü
23 Aralık 2020 14:32
|Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
23 Aralık 2020 14:09
|Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
23 Aralık 2020 13:45
|Yönetimin yer değiştirme teklifini reddedip 9 aydır gönüllü çalışıyorlar
23 Aralık 2020 13:35
|Tevfik Özlü'den mutasyon virüs açıklaması: Paniğe gerek yok
23 Aralık 2020 13:16
|O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti
23 Aralık 2020 12:44
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
23 Aralık 2020 12:43
|Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: 'Allah, bin kez razı olsun'
23 Aralık 2020 12:24
|Öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi
23 Aralık 2020 12:21