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Kayseri'de belediyelerden eğitime 5 bin tablet desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında alınan 5 bin tablet, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
 23 Aralık 2020 12:31
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Kayseri'de belediyelerden eğitime 5 bin tablet desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında alınan 5 bin tablet, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitime güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitimi önemsediklerini belirten Büyükkılıç, başta okul olmak üzere öğrenciler için spor tesisleri yaptıklarını ve öğrencilere malzeme desteği verdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu vurgulayarak, eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Tabletlerin farklı özellikleri ile eğitime katkı sağlayacağını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere tablet desteği verilmesine kayıtsız kalamadık. Kentimizdeki kurum ve kuruluşlarla görüşmemiz, belediyeler olarak bizlerin yapmış olduğu çalışma sonucunda tabletleri yavrularımızla buluşturmak için bir çabaya girdik. Bugün için yaptığımız çalışma 5 bin tableti içeriyor. Tam 6,5 milyon liralık bir değer konuşuyoruz. Veren el her zaman üstündür. Vermeye vesile olan eller daha üstün ve öpülesi ellerdir. Vesile olan bizim halkımızdır."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim başta olmak üzere birçok alanı etkilediğine dikkati çeken Büyükkılıç, bu sürecin de en kısa sürede geçmesi temennisinde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve çeşitli kişi ve kurumların iş birliğiyle alınan tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.
Anadolu Ajansı
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