O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti
|23 Aralık 2020 12:44
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanların oturduğu evler, karantinaya alınıyor. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfuslu Sahabiye Mahallesi de yer alıyor. Mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2,5 ay içinde bu sayı 50'ye yükseldi. Mahallede mart ayından bu yana da 951 daire karantinaya alındı.
Muhtar Alim Gerçel, tedbirlere uyum konusuna vurgu yaparak, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" diye konuştu.
Kurallara uymayanlara uyarıda bulunan Gerçel, "Ben şahsım olarak 3,5 aydan bugüne çocuklarımın, torunlarımın evine gitmiyorum. Telefondan konuşuyoruz, görüntülü olarak görüyorum. Bu salgın sürecinde evlerine gitmiyorum. Kendilerini ziyaret etmiyoruz, birlikte yemek yemiyoruz ve oturup kalkmıyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronadan yaşamını yitiren doktorun ardından dram çıktı
23 Aralık 2020 14:44
|Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüse yenik düştü
23 Aralık 2020 14:32
|Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
23 Aralık 2020 14:09
|Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
23 Aralık 2020 13:45
|Yönetimin yer değiştirme teklifini reddedip 9 aydır gönüllü çalışıyorlar
23 Aralık 2020 13:35
|Tevfik Özlü'den mutasyon virüs açıklaması: Paniğe gerek yok
23 Aralık 2020 13:16
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
23 Aralık 2020 12:43
|Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 522 köy yolu ulaşıma kapandı
23 Aralık 2020 12:28
|Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: 'Allah, bin kez razı olsun'
23 Aralık 2020 12:24
|Öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi
23 Aralık 2020 12:21