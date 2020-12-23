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Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, çıkarıldığı mahkemece rüşvet iddiasıyla tutuklandı
 23 Aralık 2020 13:06
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayının zanlısı daire başkanı tutuklandı.

Samsun'da İlkadım Belediyesi'nin ardından Terme Belediyesi'nde görev yapan ve Mustafa Demir'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkan Vekilliği görevine getirilen Bahattin Karakaş, işadamından rüşvet istediği iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize İşler ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alındı. Takip sonucu makamında gözaltına alınan Karakaş, ifadesinin alınmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Bahattin Karakaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Memurlar.Net
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