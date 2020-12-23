Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
|23 Aralık 2020 13:45
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Koronavirüs aşısı mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in aşı yaptırmasının yasak olduğu öğrenildi.
BioNTech CEO'su Uğur Şahin, DW'ye verdiği röportajda, şirketin koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Şahin, bir sorun çıkması halinde aşıyı altı hafta içinde uyarlayabileceklerini söyledi.
ALMAN YASALARI İZİN VERMİYOR
Aşı ile alakalı bilgiler veren, dağıtım sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyor" soruna da cevap verdi.
Aşıyı alması gereken öncelikli risk gruplarının olduğunu söyleyen Şahin, Alman yasaları çerçevesinde şirket çalışanlarının aşı denemelerinde yer almasına izin verilmediğini kaydetti.
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