Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
|23 Aralık 2020 13:48
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AK Parti'nin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusuna "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde cevap verdi
TÜİK Asgari ücret önerisi ne kadar?
TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Her yıl aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor.
Taraflar aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor.
Dördüncü toplantıda ise asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
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