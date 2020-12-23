Turizmde bir yıl borç erteleme kararı
Turizmde bir yıl borç ertelenme kararı alındı
|23 Aralık 2020 14:04
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