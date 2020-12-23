1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da korona doktorlar ve kiliseyi karşı karşıya getirdi

Almanya Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, yüksek seviyelerde seyreden Covid-19 vaka sayıları nedeniyle hükümetten Noel ayinlerinin yasaklanmasını isterken; kiliseler, Noel ayinlerinin yasaklanmasına ilişkin teklife karşı çıktı.
 23 Aralık 2020 14:35
+Aa- Yazdır
Almanya'da korona doktorlar ve kiliseyi karşı karşıya getirdi

Almanya Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, yüksek seviyelerde seyreden Covid-19 vaka sayıları nedeniyle hükümetten Noel ayinlerinin yasaklanmasını isterken; kiliseler, Noel ayinlerinin yasaklanmasına ilişkin teklife karşı çıktı.

Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Noel ayinlerini iptal edilmesi taleplerinin virüsün, özellikle kilise ayinleri sırasında ne kadar kolay bulaşabileceğini bildiğimiz için, yüksek enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında temas kısıtlaması için ayinlerin iptal edilmesini istediklerini söyledi.

Aachen Kilisesi Piskoposu Helmut Dieser ise Noel'in, Hristiyanlar için "yönelim, teselli ve manevi refah kaynağı" olduğunu belirterek, süpermarkette alışveriş yapmanın, kilisede ayine katılmaktan daha yüksek seviyede risk teşkil ettiğini savundu.

Almanya Evanjelist Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da, Noel ayinlerinin ülke çapında iptal edilmesine karşı çıkarak, "Kiliseler hiçbir risk oluşmamasına özen gösteriyor. Bu zamana kadar düzenlenen ayinlerde koruma kriterlerine uyuldu. Noel ayinleri de aynı kurallara uyularak yapılabilir" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TOKİ'nin Arnavutluk'ta yaptıracağı konutların temeli atıldı
23 Aralık 2020 14:21		 Fransa'da cinnet geçiren kişi üç jandarmayı öldürdü
23 Aralık 2020 10:54
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 78 milyon 376 bini geçti
23 Aralık 2020 10:21		 DSÖ'den, Türkiye'deki huzurevlerine övgü
22 Aralık 2020 20:05
Bir yılın ardından Antarktika'da ilk korona vakaları görüldü
22 Aralık 2020 18:22		 AB'den 'İngiltere'ye zorunlu olmayan seyahatleri durdurun' çağrısı
22 Aralık 2020 17:36
Maske, mesafe ve temizlik yeter: Panik yok önlem korur
22 Aralık 2020 06:15		 ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu
21 Aralık 2020 23:52
İngiltere'de Başbakanı: 500 binden fazla kişi aşılandı
21 Aralık 2020 23:15		 DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - İBB'nin dolmuş ve minibüsleri taksiye dönüştürme telifine red15:24 - Tekstil atölyesini Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı15:13 - Korona kimin umurunda, halaya devam15:10 - ATO Başkanı Baran'dan esnafa yönelik destekler için teşekkür15:02 - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde sosyal mesafesiz kuyruk14:57 - Bir üniversite daha aşıda Faz- 1 çalışmalarına başlayacak
14:52 - MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi14:44 - Koronadan yaşamını yitiren doktorun ardından dram çıktı14:38 - İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam14:37 - Plastik poşette ücret yeni yılda da değişmeyecek14:35 - Almanya'da korona doktorlar ve kiliseyi karşı karşıya getirdi14:32 - Prof. Dr. Hamdi Güleç, koronavirüse yenik düştü
14:25 - Hacettepe'den korona raporu: En fazla hastaya Ağustos'ta baktık14:21 - TOKİ'nin Arnavutluk'ta yaptıracağı konutların temeli atıldı14:18 - Yetiştirdiği elmaları 700 kilometreden hudut nöbeti tutan Mehmetçiğe getirdi14:09 - Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı14:04 - Turizmde bir yıl borç erteleme kararı
14:03 - İdare, sendika temsilcisini istediği yere atamak zorunda mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çayı karıştırırken girdap yaratmaya çalışmak. 10
özkan sümer 1
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 5
Gübretaş 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulması 4
Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 5
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 8
yürüyen ahtapot 6
saçma filmler 1
sınavlar iptal olsun 6
21.12.2020 satürn ve jupiterin bu gece kavuşması 7
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam