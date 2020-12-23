MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.
|23 Aralık 2020 14:52
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.
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