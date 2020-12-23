Tekstil atölyesini Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı
|23 Aralık 2020 15:24
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İstanbul'daki tekstil atölyesini Şırnak'ın Cizre ilçesine taşıyan iş adamı Ahmet Yurdakul, 200 kişiye istihdam ederek, kentin ekonomisine katkı sundu.
Daha önce İstanbul'da tekstil üzerine üretim yapan Yurdakul, bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde atölyesini Cizre ilçesine taşımaya karar verdi.
Yurdakul, ilçeye bağlı Katran köyünde açtığı tekstil atölyesinde, İŞKUR desteğiyle 200'e yakın kişiye istihdam sağladı.
Devletin desteğiyle atölyeyi kurduğunu belirten Yurdakul, şöyle konuştu:
"Devlet desteğinden bulunmak için girişimlerde bulundum ve sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Özellikle İŞKUR'dan önemli derecede işçi desteği aldık ve atölyemizde üretime başladık. Özellikle bölge işadamlarını seslenmek istiyorum, bölgeye daha fazla yatırım yapsınlar çünkü ciddi anlamda devlet desteği var. Bunlardan yararlansınlar."
Atölyenin kurulmuş olmasından memnun olduklarını kaydeden Zehra Pusat da iş sahibi olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.
Pusat, "Atölyenin kurulmasıyla iş sahibi olduk. Bize bu imkanları veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Atölyede kadın işçilere öncelik verildiğini balerten Seda Sulhan, "Atölyede çalışanların büyük bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Bu bizleri sevindiriyor. Bu atölyeyi burada açanlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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