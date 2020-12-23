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İBB'nin dolmuş ve minibüsleri taksiye dönüştürme telifine red

İBB'nin İstanbul'da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, UKOME toplantısında reddedildi.
 23 Aralık 2020 15:36
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İBB'nin dolmuş ve minibüsleri taksiye dönüştürme telifine red

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dolmuş ve minibüsçüler için talep edilen 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB UKOME toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda İBB'nin 250'si dolmuşçu ve 750'si de minibüsçü için talep ettiği 1000 yeni taksi plakası teklifi de görüşüldü.

Geçen ay gerçekleşen UKOME toplantısında 5 bin kiralık taksi plakası önerisinden ayrı olarak gündeme getirilen 1000 plakayı içeren teklif, yapılan tartışmaların ardından oy çokluğu ile reddedildi.

Teklifin gelecek ay gerçekleşecek UKOME toplantısında yeniden gündeme alınması bekleniyor.

Öte yandan taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın yanı sıra kısa mesafe ücreti 13 liradan 14,50 liraya çıkartıldı.
Anadolu Ajansı
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