1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlattı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı.
 23 Aralık 2020 15:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİ

Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi eşliğinde 22 Aralık günü, keşif yapılmasına karar verdi. Ancak dün yapılması planlanan keşif, tutuklu sanıkların Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilmemesi nedeniyle bugüne ertelendi.

TUTUKLU SANIK KARDEŞLER GETİRİLDİ

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi. 2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz veren gencin annesi konuştu
23 Aralık 2020 14:00		 Konya'da parkta alkol alıp ateş yakan gençleri uyaran kişi darbedildi
23 Aralık 2020 11:50
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
23 Aralık 2020 11:21		 Çöp konteynerine atılan bebeğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
23 Aralık 2020 10:56
Hırsızın başına gökten sopa yağdı
23 Aralık 2020 10:29		 Otomobilin sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
23 Aralık 2020 09:55
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 29 gözaltı
23 Aralık 2020 09:30		 Bilardo salonuna koronavirüs baskını: Şartelleri indirip kaçmaya çalıştılar
23 Aralık 2020 09:05
Konya'da tır bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü
23 Aralık 2020 08:56		 'Dur' ihtarına uymayarak kaza yapan kişi, aracını bırakarak kaçtı
23 Aralık 2020 08:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:33 - O ilde önlemler sonuç verdi. Korona haritasında büyük değişim18:29 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:27 - O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti18:15 - Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti18:11 - İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması18:01 - Tıp teknisyeni yoldan geçerken böyle hayat kurtardı
17:58 - Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve kızının cenazeleri paylaşılamıyor17:55 - TBMM'de 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı17:45 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:42 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis17:36 - Dolar 7,62 TL'ye geriledi17:31 - Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
17:27 - DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi17:22 - Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama17:17 - Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş17:14 - Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım17:06 - Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
16:57 - Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Masumlar apartmanı naci'nin dayak yediği sahne 3
Leyla Aydemirin katil zanlısının serbest bırakılması 2
Hayatım ziplense 2
numeroloji 1
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 13
özkan sümer 1
kırmızı oda 1
Sanal ortamda takıntılı tipler 5
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısını Netanyahu'ya yapılması 1
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 4
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam