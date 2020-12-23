1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DİSK'ten 'asgari ücret vergi dışı bırakılsın' talebi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılarak hesaplanmasını istedi.
 23 Aralık 2020 15:52
+Aa- Yazdır
DİSK'ten 'asgari ücret vergi dışı bırakılsın' talebi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılarak hesaplanmasını istedi.

DİSK'e üye bir grupla birlikte Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki taleplerini tekrarladı.

Çerkezoğlu, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların değil, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüdür. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirleyici konumda olan hükümetten ve işverenlerden, asgari ücreti uluslararası standartlara uygun bir biçimde, işçinin ailesini hesaba katarak belirlenmesini ve asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını talep ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ATO Başkanı Baran'dan esnafa yönelik destekler için teşekkür
23 Aralık 2020 15:10		 Türk-İş: TÜİK'in açıkladığı rakam ülke gerçeklerini yansıtmıyor
22 Aralık 2020 14:36
Yazgan: Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalı
22 Aralık 2020 11:37		 Yumurta fiyatı, tavuğu geçti
21 Aralık 2020 09:27
İsimsiz gönderilen hediyeler için yasal düzenleme talebi
20 Aralık 2020 15:36		 TESK: elektrik, su ve doğal gaz faturalarından 6 ay vergi alınmasın
20 Aralık 2020 10:52
TESK tüketicileri 'sahte içki' konusunda uyardı
19 Aralık 2020 12:23		 Sağlık çalışanlarını mesai düzenlemesi dışında bırakan kararlar yargıya taşındı
17 Aralık 2020 21:28
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nden Fatih Altaylı'ya suç duyurusu
17 Aralık 2020 14:15		 Eczacılar birliğinden 'meslek hakkı' talebi
17 Aralık 2020 08:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:33 - O ilde önlemler sonuç verdi. Korona haritasında büyük değişim18:29 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:27 - O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti18:15 - Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti18:11 - İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması18:01 - Tıp teknisyeni yoldan geçerken böyle hayat kurtardı
17:58 - Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve kızının cenazeleri paylaşılamıyor17:55 - TBMM'de 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı17:45 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:42 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis17:36 - Dolar 7,62 TL'ye geriledi17:31 - Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
17:27 - DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi17:22 - Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama17:17 - Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş17:14 - Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım17:06 - Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
16:57 - Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ios android versusları 1
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 4
yalancı koronavirüs hastalığı 3
Leyla Aydemirin katil zanlısının serbest bırakılması 2
locke 1
birleşik kaplar prensibi 3
yabancılardan aldığımız aranjman şarkılar 1
Ömer ünlü 2
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
eski defterler 5
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam