FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
|23 Aralık 2020 15:55
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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