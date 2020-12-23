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Koronadan yaşamını yitiren doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımında, Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirterek, "Sizi seviyoruz, bize yardımcı olun" ifadeleri kullanan Dr. Soner Oğuz'un, mahalledeki kahvehane ve iş yerlerine pandemi konusunda bilgilendirici afişler astığı ortaya çıktı
 23 Aralık 2020 16:12
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Koronadan yaşamını yitiren doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybeden Aile Hekimi Soner Oğuz'un görev yaptığı Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde büyük üzüntü yaşanıyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra göreve başladığı Çıtak'ta 20 yıl boyunca hastaların derdine derman olmaya çalışan doktorun görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi bugün hizmet veremedi.

Merkezin kapısına, "Doktorumuzun vefatından dolayı sağlık ocağı kapalıdır" yazısı asılırken, hastalar Kıralan Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezine yönlendirildi.

Sağlık ocağının yanında bulunan Oğuz'un ailesiyle yaşadığı lojmana ise dev Türk bayrağı asıldı. Soner Oğuz'un eşi Gülten Oğuz ile annesi Naile Oğuz da Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunuyor.

Oğuz'un ilk evliliğinden olan çocuğunun 1,5 yaşında trafik kazasında vefat ettiği, ikinci evliliğinden ikizlerinin dünyaya geldiği öğrenildi. Oğuz'un 2,5 yaşına giren çocuklarının babasız kalması, mahalle sakinlerinin üzüntüsünü daha da artırdı.

- Pandemiye karşı mahallede savaş açmış

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ile "sağlık çalışanlarına yardımcı olun" mesajı veren doktorun yaşadığı mahalledeki kahvehane ve iş yerlerine, Kovid-19'a ilişkin uyarıcı afişler astığı öğrenildi.

Mahallede eczacılık yapan Mehmet Özbek, AA muhabirine, Oğuz ile 18 yıldır arkadaş olduklarını belirterek, "Toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Üzüldük. Soner doktorum gece gündüz bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için çalışıyordu. En son kendisiyle vakaların arttığını ve nasıl önüne geçebiliriz diye konuşmuştuk. Afiş yaptırmıştı, camlara asmıştık." diye konuştu.

Oğuz'un kayınpederi 72 yaşındaki Muhammet Birgili, damadını kaybettiği için üzgün olduğunu ifade ederek,"Onu oğlum gibi severdim. Çok iyi birisiydi. Böyle bir doktor bulunmaz. Herkese yardımcı olurdu. Koronavirüsle çok mücadele etti. Ancak kendisi bu savaşta yenildi." dedi.

Doktorun komşusu Ali Akkoyun, doktorlarını çok sevdiklerini belirterek, "Doktorluk konusunda çok bilgiliydi. Bizleri koronavirüse karşı hep uyarırdı. Sürekli 'Maskeye ve temizliğe dikkat edin' derdi. Kendisi gece gündüz bu hastalığın kimseye bulaşmaması için çaba gösterdi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Oğuz'un yakını Serkan Demir de kuzeninin insanlığa hizmet etmek için çalıştığını ifade ederek, "Vatanına ve milletine hizmet etmek için yaşıyordu. Onun için insanların sağlığı kendisininkinden daha önemliydi. Kararlılıkla mücadele ettiği pandemiye yenildi. Onu hep bir melek olarak hatırlayacağız." diye konuştu.

- Son paylaşımı, "Siz de bizi sevin" olmuştu

Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Soner Oğuz'un 17 Aralık'ta üşüme ve ateş belirtisi üzerine gittiği Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmıştı. Denizli'de özel bir hastanede tedaviye alınan Oğuz, dün hayatını kaybetmişti.

Oğuz, sosyal paylaşım sitesinde yayımladığı son mesajında, Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirterek, "Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Önce sağlık, lütfen dikkat edin." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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