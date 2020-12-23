1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'ta görüşecek.
 23 Aralık 2020 16:40
+Aa- Yazdır
AYM, Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'ta görüşecek.

Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'taki gündem toplantısında ele alarak karara bağlayacak.

- Osman Kavala ile ilgili yargısal süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın 18 Şubat'ta, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtilmişti.

- Daha önce yaptığı başvuru reddedilmişti

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM Genel Kurulu'nda
15 Aralık 2020 14:44		 İhraç edilen 4 eski Yargıtay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak
15 Aralık 2020 11:17
Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliğine dair önemli karar
15 Aralık 2020 01:30		 AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek
10 Aralık 2020 16:04
AYM'nin, çoklu baro kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
10 Aralık 2020 00:30		 AYM: Ahlaki durum gerekçesiyle iş akdinin feshi hak ihlali
09 Aralık 2020 14:02
AYM, sınır dışı edilen İranlı'nın başvurusunu haksız buldu
09 Aralık 2020 12:12		 'Askerdeyken gözünü kaybeden er için 1000 lira tazminat çok az'
09 Aralık 2020 10:47
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
08 Aralık 2020 01:07		 AYM, Savunma Sanayii hakkındaki kararnameyi Anayasaya uygun buldu
04 Aralık 2020 14:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:33 - O ilde önlemler sonuç verdi. Korona haritasında büyük değişim18:29 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:27 - O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti18:15 - Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti18:11 - İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması18:01 - Tıp teknisyeni yoldan geçerken böyle hayat kurtardı
17:58 - Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve kızının cenazeleri paylaşılamıyor17:55 - TBMM'de 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı17:45 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:42 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis17:36 - Dolar 7,62 TL'ye geriledi17:31 - Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
17:27 - DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi17:22 - Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama17:17 - Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş17:14 - Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım17:06 - Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
16:57 - Koronavirüs aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
malumlar apartmanı 5
hyperloop 1
Jamal aliyev 1
Tarsustaki gizemli kazı 3
Yumruk yumruğa tokalaşmanın da tehlikeli olması 3
Ayn rand 3
rutubet kokusu 3
pembe çayır çekirgesi 1
masterchef 2
Çim adam 2
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam